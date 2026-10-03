{"_id":"6ac0fb68d69ba2343909deed","slug":"video-dm-inspects-jatiya-polytechnic-construction-expresses-anger-over-slow-progress-and-orders-an-inquiry-in-bulandshahr-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"डीएम ने जटिया पॉलीटेक्निक के निर्माण का किया निरीक्षण, धीमी प्रगति पर भड़के, दिए जांच के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डीएम ने जटिया पॉलीटेक्निक के निर्माण का किया निरीक्षण, धीमी प्रगति पर भड़के, दिए जांच के आदेश

Digvijay Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 06:26 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 06:26 PM IST







Link Copied



सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक में चल रहे निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने नाराजगी जाहिर की। कार्यदायी संस्था को कार्य को उचित तरीके से और सही सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी किया। साथ ही प्रधानाचार्य को भी सख्त निर्देश दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन