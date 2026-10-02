Bulandshahar News: आईएमए के अध्यक्ष बने डॉ. आकाश जैन

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आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. संजीव अग्रवाल ने बताया कि जनरल बॉडी की बैठक में चिकित्सकों की समस्या को लेकर वार्ता हुई। साथ ही निवर्तमान आईएमए अध्यक्ष व सचिव ने नई चुनाव कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर विचार रखे। चुनाव को लेकर एक-एक पदाधिकारी के अलावा अन्य कोई आगे नहीं आया। सभी की सहमति से डॉ. आकाश जैन को अध्यक्ष व डॉ. अनिल चौहान को सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया। निवर्तमान आईएमए के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एसके गोयल ने कहा कि पिछले तीन वर्ष दी गई जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. आकाश जैन ने बताया कि डॉक्टरों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास प्राथमिकता पर रहेगा। सचिव डॉ. अनिल चौहान ने कहा कि सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। इस दौरान डॉ. यतेंद्र शर्मा, डॉ. राजीव, डॉ. मुदित गुप्ता, डॉ. गौरव देव शर्मा, डॉ. विवेक गुप्ता, डॉ. भूपेंद्र आदि मौजूद रहे।

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बुलंदशहर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की शुक्रवार को भूड़ चौराहा स्थित एक होटल में बैठक हुई। बैठक में डॉ. आकाश जैन को अध्यक्ष व डॉ. अनिल चौहान को सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया। पिछले वर्ष वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एसके गोयल अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे।