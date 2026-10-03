बुलंदशहर में महिला की हत्या: दूसरी पत्नी खुशबू को पीट-पीटकर मारने का आरोप, वारदात के बाद पति फेमुद्दीन फरार
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 03 Oct 2026 02:07 PM IST
सार
बुलंदशहर के नरौरा क्षेत्र के पिलखना गांव में शुक्रवार रात 25 वर्षीय खुशबू की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप उसके पति फेमुद्दीन पर है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।
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विस्तार
बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र के पिलखना गांव में शुक्रवार रात एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान खुशबू (25) के रूप में हुई है। आरोप है कि उसके पति फेमुद्दीन (30) ने उसकी हत्या की। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को महिला के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया गया है कि फेमुद्दीन की पहली पत्नी की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने खुशबू से दूसरी शादी की थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को महिला के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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बताया गया है कि फेमुद्दीन की पहली पत्नी की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने खुशबू से दूसरी शादी की थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।