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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Democracy fighter Sunil Sharma bid a final farewell with state honors

लोकतंत्र सेनानी सुनील शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

Sat, 29 Aug 2026 11:10 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:10 PM IST
Democracy fighter Sunil Sharma bid a final farewell with state honors
बनैल गांव निवासी लोकतंत्र सेनानी सुनील शर्मा का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुत्र गौरव ने उन्हें मुखाग्नि दी। शिकारपुर एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने परिजनों को तिरंगा झंडा दिया। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने अंतिम सलामी दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के नेता मौजूद रहे।
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