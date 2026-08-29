लोकतंत्र सेनानी सुनील शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

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बनैल गांव निवासी लोकतंत्र सेनानी सुनील शर्मा का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुत्र गौरव ने उन्हें मुखाग्नि दी। शिकारपुर एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने परिजनों को तिरंगा झंडा दिया। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने अंतिम सलामी दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के नेता मौजूद रहे।

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