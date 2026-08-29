Ghaziabad News: अशोका हाउस और टैगोर हाउस रहा अव्वल

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विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन, टीम भावना एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में अशोका हाउस ने प्रथम स्थान व टेरेसा हाउस ने द्वितीय व सीनियर वर्ग में टैगोर हाउस ने प्रथम स्थान व टेरेसा हाउस तथा भगत हाउस ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर बाजी मारी।इस मौके पर निदेशक शोएब मेवाती ने कहा कि यह दिवस हमें मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। इस मौके पर स्कूल के छात्र-छात्राएं और अध्यापक मौजूद रहे।