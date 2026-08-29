Bulandshahar News: पीएचसी में 148 मरीजों की हुई जांच
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:48 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:48 PM IST
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खुर्जा देहात। धरपा स्थित पीएचसी में शनिवार को मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीएचसी में करीब 148 मरीजों आए। मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं और चिकित्सकीय सलाह दी गई।
डॉ. ललित कुमार ने बताया कि 148 पर्चे बनाए गए। इनमें ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी-जुकाम और एलर्जी की शिकायत लेकर पहुंचे। इसके अलावा एआरवी लगवाने के लिए भी आए। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच करने के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की कहा।
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डॉ. ललित कुमार ने बताया कि 148 पर्चे बनाए गए। इनमें ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी-जुकाम और एलर्जी की शिकायत लेकर पहुंचे। इसके अलावा एआरवी लगवाने के लिए भी आए। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच करने के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की कहा।
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