बुलंदशहर: खुर्जा में हाईवे किनारे प्लॉट में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव, जानें पुलिस ने क्या कहा

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कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर गांव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हाइवे किनारे प्लाट पर स्वालिन (25) निवासी मीरपुर का शव पड़ा मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। घटना स्थल पर जांच करने पहुंचे निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्वालिन का निकाह करीब एक वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ दिनों से पत्नी और स्वालिन के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी रोहिंदा गांव में अपने मायके चली गई थी। बुधवार सुबह स्वालिन अपनी पत्नी को लेने गए, लेकिन वह वापस नहीं आई।

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