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तहसील पर रविवार को स्वर्ण एकता मंच की ओर से यूजीसी के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग पैदल और ट्रैक्टर रैली निकालकर मौके पर पहुंचे। संगठन की ओर से यूजीसी रोलबैक समेत अन्य सात मांगों को लेकर एसडीएम सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।

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