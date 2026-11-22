बुलंदशहर: खुर्जा में सर्राफा के घर से 250 ग्राम सोने, 800 ग्राम चांदी के गहने समेत 1.75 लाख नकदी चोरी
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 22 Nov 2026 02:59 PM IST
सार
बुलंदशहर के खुर्जा में सर्राफा के घर से 250 ग्राम सोने, 800 ग्राम चांदी के गहने समेत 1.75 लाख नकदी चोरी हो गई। खुर्जा की सूर्य लोक कॉलोनी में शनिवार रात की यह घटना हुई। परिवार नोएडा में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था।
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विस्तार
बुलंदशहर के खुर्जा नगर की सूर्य लोक कॉलोनी में शनिवार रात चोरों ने एक सर्राफा कारोबारी के बंद मकान को निशाना बना लिया। चोर घर से करीब 250 ग्राम सोने और 800 ग्राम चांदी के आभूषणों के अलावा 1.75 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। रविवार सुबह घर पहुंचने पर उनको चोरी की जानकारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की।
सूर्य लोक कॉलोनी निवासी सर्राफा कारोबारी जतिन वर्मा ने बताया कि उनकी खुर्जा सर्राफा बाजार में दुकान है। शनिवार को परिवार के साथ नोएडा में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था।
रविवार सुबह आठ बजे जब घर की मेड गली से गुजर रही थी तो उसने पीड़ित को सूचना दी। यह सुनकर वह घर आए। पीड़ित जब घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला देख वह घबरा गए। अंदर गए तो लिविंग रूम का ताला टूटा हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था।
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सूर्य लोक कॉलोनी निवासी सर्राफा कारोबारी जतिन वर्मा ने बताया कि उनकी खुर्जा सर्राफा बाजार में दुकान है। शनिवार को परिवार के साथ नोएडा में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था।
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रविवार सुबह आठ बजे जब घर की मेड गली से गुजर रही थी तो उसने पीड़ित को सूचना दी। यह सुनकर वह घर आए। पीड़ित जब घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला देख वह घबरा गए। अंदर गए तो लिविंग रूम का ताला टूटा हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था।
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वहीं, हॉल में लगे सीसीटीवी डीवीआर भी गायब थी परिजन जब अंदर पहुंचे तो देखा अलमारी और बेड से सामान बाहर बिखरा हुआ था। उन्होंने घर में रखे सामान की जांच की तो करीब 250 ग्राम सोने और 800 ग्राम चांदी के आभूषण गायब मिले। इसके अलावा अलमारी में रखी 1.75 लाख रुपये की नकदी भी नहीं मिली।
घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। चोरी की वारदात से कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। चोरी की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सीओ खुर्जा अनिल शाही ने बताया कि मामले में पुलिस टीम जांच कर रही है। चोरी हुए सामान का आंकलन किया जा रहा है। कॉलोनी में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरा जा रहे हैं।