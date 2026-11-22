1 of 20 Bulandshahr girl murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





पुलिस के मुताबिक, जिस कमरे में बच्ची का शव मिला, वहां बिस्तर के चारों ओर खड़िया से कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए थे और तंत्र क्रिया करने की सामग्री बिखरी पड़ी थी। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अवंतीनगर में शनिवार सुबह 11 बजे से लापता साढ़े तीन साल की मासूम मान्या की हत्या कर दी गई। रात करीब आठ बजे उसका शव घर से कुछ दूरी पर ही एक घर में किराए पर रहने वाली महिला के कमरे से बरामद किया गया। मौके से मिले साक्ष्यों को देखकर बच्ची की बलि की आशंका जताई जा रही है।

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2 of 20 बच्ची की हत्या के बाद हंगामा करते हुए परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दरअसल, ई-रिक्शा चलाने वाले सचिन के मकान में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते वह मोहल्ले में ही एक अन्य मकान में पत्नी, पांच वर्षीय पुत्र और साढ़े तीन वर्षीय पुत्री मान्या के साथ किराए पर रह रहे हैं।





3 of 20 बच्ची की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शनिवार सुबह करीब 11 बजे मान्या और उसका बड़ा भाई घर के बाहर खेल रहे थे। कुछ देर बाद बेटा तो घर के अंदर लौट आया, लेकिन मान्या का कहीं पता नहीं चला। परिजनों ने काफी देर तक आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका।





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4 of 20 बच्ची की हत्या के बाद बिलखते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

घबराए परिजनों ने नगर कोतवाली की आवास विकास चौकी पहुंचकर बच्ची की गुमशुदगी की तहरीर दी और सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने अवंतीनगर के प्रत्येक घर की तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान गली के बाहर स्थित रोहताश के मकान में किराए पर रहने वाली एक महिला के कमरे में ताला लगा मिला।

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5 of 20 बच्ची की हत्या के बाद हंगामा करते हुए परिजन और मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी