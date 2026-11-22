समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। इस दौरान सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कुंवर नादिर शाह ने मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरित की।

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सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने बताया कि पार्टी के संस्थापक की जयंती पर विचार गोष्ठी, हलवा वितरण समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वरिष्ठ सपा नेता कुंवर नादिर शाह ने बताया कि सपा संस्थापक की जयंती पर जरूरतमंद मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण की। जिससे छात्राओं को स्कूल आने जाने में मदद मिलेगी। क्योंकि कई छात्राओं को स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। संसाधनों के अभाव में उन्हें आवागमन में परेशानी होती है। ऐसे में साइकिल मिलने से उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।