{"_id":"6ac2288075cbbdb360009896","slug":"video-60-year-old-man-attempts-self-immolation-in-bulandshahar-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल-डीजल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। बुजुर्ग के आत्मदाह करने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मोहल्ला मदार दरवाजे निवासी राजकुमार संतोषी के भतीजे डेविड का एक हफ्ते पूर्व पड़ोसी अनिल से विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौच और मारपीट हुई थी। अनिल की तहरीर पर पुलिस ने राजकुमार संतोषी और उसके भतीजे डेविड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजकुमार को कार्रवाई का आश्वासन देकर होटल का गेट खुलवाया। पुलिस राजकुमार संतोषी को अपने साथ लेकर कोतवाली गई।

... और पढ़ें