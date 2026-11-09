{"_id":"6af1a91721c4ddbb320ca762","slug":"video-youth-body-found-hanging-from-tree-in-budaun-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के कादरचौक क्षेत्र में लापता युवक गिरिजेश शाक्य का शव रविवार सुबह ककोड़ा जंगल में पलाश के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सोमवार को थाने के सामने हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। गिरिजेश शनिवार रात से लापता था। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जंगल तक पहुंची थी। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए मैनपुरी हाईवे जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक लगे जाम से यातायात प्रभावित हुआ।

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