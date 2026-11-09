{"_id":"6af1a1aef57dba74770eb458","slug":"10-year-old-girl-dies-balloon-stuck-throat-in-budaun-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बदायूं: गुब्बारा फुलाते समय सांस नली में फंसा, 10 साल की बालिका की मौत; दिवाली पर नानी के घर आई थी मासूम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के उद्यैती इलाके में एक हादसे से दिवाली की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। नानी के घर दिवाली मनाने आई 10 साल की नंदिनी की सांस नली में गुब्बारा फंसने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। विज्ञापन

Trending Videos

उघैती के सराह बरौलिया गांव निवासी भुवनेश परिवार के साथ दिल्ली के दादरी रहककर खेती किसान करते हैं। भुवनेश की शादी गढ़ौली गांव से रामदयाल मौर्य की बेटी देववती से हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। तीन में दो बेटे बड़े हैं। जबकि बेटी नंदिनी 10 सबसे छोटी थी। वह भी दिल्ली में कक्षा में चार में पढ़ती थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

बच्चों के साथ खेल रही थी नंदिनी

परिजनों के अनुसार एक माह पहले नंदिनी अपनी नानी के घर आई थी। दिवाली के बाद वह अपने परिवार के साथ लौटने वाली थी, लेकिन एक गुब्बारे की वजह से उसकी जान चली गई। परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह नंदिनी घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे गुब्बारा फुला रहे थे।

विज्ञापन