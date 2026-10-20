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बदायूं: दंगल में पहले दिन दिल्ली के रोहन, उझानी के शिवम चमके, बराबर पर छूटी दो कुश्तियां
बदायूं जिले के उझानी में रामलीला महोत्सव में रूपराम पहलवान की स्मृति में शुरू दंगल (कुश्ती) में पहलवानों ने मंगलवार को अपने दमखम से दर्शकों का जमकर मनोरंजन कराया। पहले दिन कुश्ती के चार मुकाबले हुए। दिल्ली के रोहन और उझानी निवासी शिवम ने दांवपेच के बेहतरीन प्रदर्शन से जीत हासिल की। पहलवानों के बीच दो मुकाबले बराबरी पर छूट गए। दंगल शुरू होने पर केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने पहले फीता काटा, फिर पहलवानों से परिचय के साथ कुश्ती शुरू कराई।
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