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वीडियो: बदायूं में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

Mukesh Kumar

Updated Mon, 31 Aug 2026 06:24 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 06:24 PM IST







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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को बदायूं के गांव अटसेना पहुंचे। उन्होंने हिरासत में जान गंवाने वाले राजेश के परिजनों से मुलाकात की। परिवार से उस दिन के घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही। इस मामले को लेकर अजय राय ने भाजपा सरकार को घेरा। पुलिस पर भी आरोप लगाए। ... और पढ़ें

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