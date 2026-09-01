फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Woman reaches SSP office after consuming poison in Budaun

बदायूं: जहर खाकर एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

Tue, 01 Sep 2026 01:01 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 01 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

बदायूं के एसएसपी कार्यालय परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक महिला जहर खाकर यहां पहुंची। उसकी हालत बिगड़ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

विज्ञापन
Woman reaches SSP office after consuming poison in Budaun
अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मीरा सराय कॉलोनी में लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद सोमवार को महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद वह शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उनकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार महिला की हालत स्थिर है। 

विज्ञापन


मीरा सराय निवासी नीता उर्फ विनीता के बेटे अरुण सक्सेना का कांशीराम कॉलोनी निवासी विपिन शर्मा से कार की खरीद को लेकर विवाद हुआ था। इसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों का शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद वह शिकायत करने पुलिस कार्यालय पहुंच गई। जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई।
विज्ञापन


सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि पुलिस कार्यालय की सीसी फुटेज की जांच कराई गई। पुलिस कार्यालय में महिला नशीला पदार्थ खाकर आई थी। वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला और उसके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed