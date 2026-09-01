हापुड़ थार हादसा: चंद सेकंडों में चली गई बदायूं के चार युवकों की जान, तेज रफ्तार बनी काल

गांव में नहीं जले चूल्हे

हसमुख मिजाज दोनों भाइयों को याद कर उनके परिवार के लोग ही नहीं, बल्कि दोस्त भी गमजदा हैं। गांव में चूल्हे तक नहीं जले। सुबह से शाम तक ग्रामीण पीड़ित परिवार का दुख बांटने के लिए खड़े रहे। पड़ोसी ग्रामीणों ने बताया कि उघैती क्षेत्र में कामकाज ठीक से न मिलने पर तीन साल पहले ही दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब वे जोगेंद्र के यहां काम कर रहे थे।



उनके साथ काम करने वाले कुंवरपाल ने बताया कि दोनों भाई बहन आरती से राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन से एक दिन पहले आए थे। रविवार रात करीब नौ बजे वे घर से दिल्ली में नौकरी पर वापस जाने के लिए रवाना हुए।



कुंवरपाल बच गए

सुखवेंद्र और जसवंत के साथ कुंवरपाल को भी जाना था, लेकिन परिवार में किसी काम की वजह से कुंवरपाल रुक गए। हालांकि, कुंवरपाल ने अपनी बाइक से उन दोनों भाइयों को उघैती तक पहुंचा दिया था। वहां से उन्हें थार गाड़ी मिली। इसमें फैक्टरी के अन्य साथी थे। रात एक बजे कुंवरपाल के मोबाइल फोन पर कॉल आई कि थार गाड़ी हादसाग्रस्त हो गई है और उसमें सवार सुखवेंद्र, जसवंत व अन्य दो युवकों की मौत हो गई है। एक युवक घायल है।