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बदायूं: जमीन के विवाद में साधु ने ग्रामीण को मारी गोली, गंभीर हालत बरेली रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:31 PM IST
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बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर में शनिवार रात गांव की मढ़ी पर रहने वाले साधु ने पुरानी रंजिश के चलते ग्रामीण देव सिंह (50 वर्ष) को गोली मार दी। गोली देव सिंह के बाएं कंधे के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली के आवाज सुनकर परिजन जाग गए और घायल को तुरंत जिला अस्पताल लाए, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए बरेली रेफर कर दिया।
घायल देव सिंह के भाई सत्यवीर ने बताया कि गांव की मढ़ी पर रहने वाले साधु गिरिजानंद से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। जिसको लेकर कई बार दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। इसी विवाद को लेकर तीन चार दिन पहले साधु ने उनके भाई देव सिंह को धमकी दी थी कि अच्छे से खा-पी लो लो, तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा।
तमंचे से मारी गोली
सत्यवीर ने बताया कि शनिवार को उनके भाई देव सिंह घर के बाहर चारपाई पर लेटे थे। रात करीब तीन बजे साधु तमंचा लेकर आया और भाई को गोली मार दी, जो उनके कंधे पर लगी। उनके चीखने पर उनको जानकारी हुई तो उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके भाई दर्द से चिल्ला रहे थे। इसके बाद उन्हें लेकर जिला अस्पताल आए, जहां से बरेली के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
सत्यवीर ने आरोपी साधु गिरिजानंद और उसके भाई के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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