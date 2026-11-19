विज्ञापन



जागरूकता कार्यक्रम : सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन नियमों के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।



कथा : बिसौली में श्रीराम माहेश्वरी शिक्षण संस्थान बसेई के मैदान में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न एक बजे से।



आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम छह बजे



श्रीरामलीला : दबतोरी के गांव मुसिया नगला में राम-केवट संवाद का मंचन रात 10 बजे।

लक्ष्य बोध : शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में लक्ष्य बोध कार्यक्रम सुबह 10 बजे से