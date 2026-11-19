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एसआईआर के दौरान 1,47,370 पुरुष और 1,85,436 महिला मतदाता घटे थे, जबकि हाल ही में हुए पुनरीक्षण कार्य में 9937 पुरुष और 14743 महिला मतदाता बढ़े हैं, लेकिन कई लाख मतदाता के अंतर को कम करने के लिए किसी स्तर पर ठोस रणनीति नजर नहीं आई। जिला निर्वाचन कार्यालय ने विशेष शिविर आयोजित करके घटे हुए मतदाताओं के अंतर को कम करने की योजना बनाई है, लेकिन राजनीतिक दलों की किसी स्तर पर योजना नजर नहीं आ रही है।2022 के चुनाव में जिले में 23,85,897 मतदाता थे। इसमें 12,81,278 पुरुष और 11,04,472 महिला मतदाता और 147 थर्ड जेंडर थे। एसआईआर के बाद अप्रैल में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार 20,28,328 मतदाता रह गए। इसमें 11,23,969 पुरुष और 9,04,293 महिला मतदाता और 66 थर्ड जेंडर शामिल थे।उधर, मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ाें के अनुसार, 20,53,010 मतदाता हैं। इनमें 11,33,908 पुरुष और 9,19,036 महिला व 66 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र बिसौली में 3,62,247, सहसवान में 3,67,008, बिल्सी में 3,02,939, बदायूं में 3,15,871, शेखूपुर में 3,54,470 व दातागंज में 3,50,475 मतदाता हैं।शिविर लगवाकर की जाएगी मतदाता बढ़ाने की कोशिशउप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नए मतदाता बनवाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर एवं 29 नवंबर को शिविर आयोजित करने की तारीखें निर्धारित की गई हैं। इन विशेष अभियान तिथियों में बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने बूथ पर प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों में आकर पात्र अपना वोट बनवा सकते हैं।वर्ष 2022 के चुनाव में थे 23,85,897 मतदाताविधानसभा क्षेत्र पुरुष महिलाबिसौली 225176 195351सहसवान 227675 198159बिल्सी 191722 163072बदायूं 200173 175181शेखूपुर 215417 187276दातागंज 221115 185433एसआईआर के बाद अप्रैल में रह गए 20,28,328 मतदाताविधानसभा क्षेत्र पुरुष महिलाबिसौली 197298 161090सहसवान 201027 162838बिल्सी 165629 134459बदायूं 170568 142130शेखूपुर 194203 156348दातागंज 195244 147428उझानी में पूर्व पालिका सदस्य का बेटे सहित कटा वोटउझानी। एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट में नाम गायब होने के शोर के बीच ऐसे लोग भी सामने आने लगे हैं, जिनके वोट नगर निकाय चुनाव में थे, लेकिन नई वोटर लिस्ट में नहीं हैं। नगर पालिका के वार्ड नंबर- दो की निवासी सुनीता पत्नी स्व. ओमपाल और उनके बेटे अमित का वोट कट गया था। सुनीता नगर पालिका परिषद में सदस्य भी रह चुकी हैं।उन्होंने बताया कि ऐसा कैसे हुआ, यह तो उन्हें नहीं पता, लेकिन वोट कट जाने की जानकारी मिली है। उनकी पुत्रवधू का भी नया वोट बनना है, इसे लेकर वह बीएलओ को भी अवगत करा चुकी हैं। ऐसा तब हुआ है, जब उनके ससुर स्व. मटरू प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी भी थे। सुनीता की तरह उनके वार्ड के कुछ और लोग भी वोट बनवाने के लिए संपर्क कर चुके हैं।पालिका सदस्य प्रेम चंद्र कहते हैं कि सुनीता समेत कुछ लोगों के वोट कटने का मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। वोट लिस्ट में उनके नाम शामिल कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्रवाई कराएंगे। संवादवोटर लिस्ट में नहीं हैं कई लोगों के नामअलापुर। नगर के कई लोगों के नाम नगर निकाय की वोटर लिस्ट में तो हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। वार्ड एक निवासी नन्हे पुत्र चेतराम और वार्ड आठ की रामवती पत्नी अनोखे ने बताया कि उनका नाम नगर निकाय की वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट में नहीं है। वोट बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संवाद