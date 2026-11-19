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टीम ने लैब के संचालन से संबंधित अभिलेखों और व्यवस्थाओं की जांच की। अभिलेख नहीं मिलने पर लैब को सील करने की कार्रवाई की गई। वजीरगंज में कार्रवाई के दौरान एसीएमओ डॉ. श्रीमोहन झा, डिप्टी सीएमओ डॉ. पवन जायसी और बाबू नितिन टीम के साथ मौजूद रहे। उधर, सीएमओ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि बिना निर्धारित मानकों और जरूरी पंजीकरण के संचालित होने वाली लैब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद

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बदायूं। अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वजीरगंज में एडवांस पैथोलॉजी लैब पर छापा मारकर उसे सील कर दिया।