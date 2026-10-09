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Bijnor: काली घटाओं से बदला मौसम, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि से गिरा तापमान, बारिश की उम्मीद में किसानों की निगाहें आसमान पर

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:30 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 12:30 PM IST







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बिजनौर जिले में शुक्रवार को आसमान में काली घटाएं छाने के साथ मौसम का मिजाज बदल गया। कालागढ़ और अफजलगढ़ क्षेत्र में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। आसमान में बादल छाए रहने से जिले के अन्य इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं, किसान बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर देख रहे हैं। ... और पढ़ें

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