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26 नवंबर की रात आंबेडकर पार्क में करेंगे विश्रामसंवाद न्यूज एजेंसीधामपुर (बिजनौर)। किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन का एलान किया है। इसके तहत भाकियू कार्यकर्ता 26 नवंबर की रात मुरादाबाद स्थित आंबेडकर पार्क में विश्राम करेंगे। इसके बाद 27 नवंबर को कमिश्नर मुख्यालय पर पहुंचकर जोरदार आंदोलन करेंगे।भाकियू टिकैत जिला प्रवक्ता चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को लगातार विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन सरकार और संबंधित विभागों की ओर से इन समस्याओं का गंभीरता से समाधान नहीं किया जा रहा है। महंगाई के चलते खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि गन्ने का नया भाव अभी तक घोषित नहीं किया गया है। किसानों को तमाम खर्च उठाने के बावजूद फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।उन्होंने बताया कि यह आंदोलन मुरादाबाद मंडल स्तर का होगा। आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गन्ने का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। इसके अलावा धान क्रय केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप तौल कराने, क्षेत्र में गुलदारों के बढ़ते आतंक से किसानों को निजात दिलाने और खुले में घूम रहे गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में संरक्षित कराने की मांग की जाएगी।चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की चीनी मिलों की ओर से सामान्य प्रजाति का गन्ना खरीदने के नाम पर किसानों से जो फार्म भरवाए जा रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिला प्रवक्ता ने भाकियू के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 26 नवंबर की शाम तक अधिक से अधिक संख्या में मुरादाबाद पहुंचें। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।