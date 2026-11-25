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दिल्ली निवासी एक युवती की अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई, जो प्रेम में बदल गई। जिसके बाद प्रेम परवान चढ़ने लगा और युवक-युवती की आपस में मुलाकात होने लगी। इसी बीच चर्चा है कि युवती को दिल्ली में छोड़कर युवक घर भाग आया। मोबाइल पर बार-बार संपर्क करने पर भी युवक युवती के पास नहीं पहुंचा। युवती कई दिन तक युवक का इंतजार करती रही। इसके बाद युवती ने अफजलगढ़ पहुंचकर पुलिस से सहायता मांगी। जिस पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। विज्ञापन



उधर चर्चा है कि युवती दूसरे समुदाय की है। युवक ने युवती से निकाह की बात कही थी। इस संबंध में धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि उन्हें भी जानकारी हुई है। मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। दिल्ली निवासी एक युवती की अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई, जो प्रेम में बदल गई। जिसके बाद प्रेम परवान चढ़ने लगा और युवक-युवती की आपस में मुलाकात होने लगी। इसी बीच चर्चा है कि युवती को दिल्ली में छोड़कर युवक घर भाग आया। मोबाइल पर बार-बार संपर्क करने पर भी युवक युवती के पास नहीं पहुंचा। युवती कई दिन तक युवक का इंतजार करती रही। इसके बाद युवती ने अफजलगढ़ पहुंचकर पुलिस से सहायता मांगी। जिस पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।उधर चर्चा है कि युवती दूसरे समुदाय की है। युवक ने युवती से निकाह की बात कही थी। इस संबंध में धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि उन्हें भी जानकारी हुई है। मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।

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अफजलगढ़। थाना क्षेत्र के एक गांव में दूसरे राज्य की युवती और एक युवक के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। युवती की युवक से इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच संपर्क और मुलाकात होने लगी। इसी बीच युवक युवती को छोड़कर अपने घर आ गया। युवक के वापस न पहुंचने पर युवती थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।