विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार गांव दुलीचंदपुर निवासी बबीता (36 वर्ष) पत्नी सुरेंद्र सिंह अपने परिजनों व अन्य ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से बेरखेड़ा स्थित रामगंगा घाट पर लगने वाले मेले में गई थी। जब शाम करीब 5 बजे यह लोग वापस लौट रहे थे, जैसे ही यह लोग जटपुरा के पास पहुंचे, सड़क पर हो रहे गड्ढे से ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। जिससे ट्रॉली में बैठे दो-तीन लोग छिटक कर नीचे सड़क पर जा गिरे। हादसे में बबीता गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई।परिजन बबीता को निजी चिकित्सक के यहां ले गए। जहां से चिकित्सक ने उसकी गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। जहां परिजन बबीता को काशीपुर के निजी अस्पताल ले गए। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से मृतक के परिजनों में शोक छा गया। मृतक ने अपने पीछे तीन छोटे बच्चों को रोते-बिलखते छोड़ा है।इस संबंध में धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।