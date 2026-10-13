{"_id":"6ace4402225a76655b0fbce5","slug":"video-bijnor-police-stop-dance-deeming-it-obscene-committee-dismantles-ramlila-stage-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: पुलिस ने अश्लील बताकर रोका डांस, कमेटी ने उखाड़ दिया रामलीला का मंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव पेहरुवाला के ग्रामीण और कमेटी पदाधिकारी एसपी से मिले। बताया कि दो साल पुराने वीडियो को देखकर पुलिस ने रामलीला मंचन के दौरान लोकनृत्य को रोक दिया। पुलिस ने बिना जांच किए ये कार्रवाई की। इससे लोग आहत हैं। रामलीला मंचन के वक्त चल रहे चल रहे लोकनृत्य को पुलिस ने बंद करा दिया। इससे आहत होकर गांव वालों ने मंच ही उखाड़ लिया और रामलीला मंचन बंद कर दिया। वायरल हुए अश्लील नृत्य के वीडियो को देखकर ये कार्रवाई की गई। लोगों का कहना है कि ये वीडियो दो साल पुराना है, जिसे एडिट किया गया है।

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