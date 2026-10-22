{"_id":"6ad9dfeb864a3185330c4981","slug":"video-bijnor-farmer-shot-dead-while-working-in-fields-body-found-on-tractor-seat-police-investigate-murder-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: चांदपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, ट्रैक्टर पर मिला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनौर। चांदपुर थाना क्षेत्र के कैलनपुर गांव में बुधवार देर रात 50 वर्षीय किसान विजयपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका खून से लथपथ शव खेतों में जोताई करने गए ट्रैक्टर की सीट पर मिला। उनके शरीर पर दो गोलियों के निशान थे। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। विजयपाल सिंह अपनी मां और पत्नी गीता के साथ कैलनपुर गांव में रहते थे। उनके पास करीब 45 बीघा जमीन थी। बुधवार शाम करीब चार बजे वह ट्रैक्टर लेकर खेतों की जोताई करने निकले थे। शाम सात बजे तक वह घर नहीं लौटे। उनकी पत्नी ने उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पत्नी बार-बार फोन करती रहीं, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। देर रात रामपुर नजराना जाने वाले रास्ते पर उनका शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों ने की तलाश विजयपाल सिंह बुधवार शाम करीब चार बजे अपने खेतों की जोताई करने गए थे। शाम सात बजे तक उनके घर नहीं लौटने पर पत्नी गीता ने उन्हें फोन किया। उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद पत्नी लगातार फोन करती रहीं। कोई जवाब न मिलने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। देर रात गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर रामपुर नजराना जाने वाले रास्ते पर उनका शव मिला। पुलिस जांच जारी किसान विजयपाल सिंह के शरीर पर दो गोलियों के निशान पाए गए हैं। उनका खून से लथपथ शव ट्रैक्टर की सीट पर पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं कर पाई है।

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