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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor News: Farmer Shot Dead While Working in Fields, Body Found on Tractor Seat in Chandpur

बिजनौर: खेत की जोताई करने गए किसान की गोली मारकर हत्या, ट्रैक्टर की सीट पर मिला शव; शरीर पर मिले दो निशान

Thu, 22 Oct 2026 11:50 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 22 Oct 2026 11:50 AM IST
सार

बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के कैलनपुर गांव में खेत की जोताई करने गए किसान विजयपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव ट्रैक्टर की सीट पर मिला। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है।

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Bijnor News: Farmer Shot Dead While Working in Fields, Body Found on Tractor Seat in Chandpur
किसान का फाइल फोटो व मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात खेतों की जोताई करने गए किसान विजयपाल सिंह (50) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैलनपुर गांव निवासी विजयपाल शाम को ट्रैक्टर लेकर खेतों पर गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। पत्नी के बार-बार फोन करने पर भी जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

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गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर रामपुर नजराना जाने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर की सीट पर उनका खून से लथपथ शव मिला। उनके शरीर पर गोलियों के दो निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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शाम को ट्रैक्टर लेकर खेतों की जुताई करने निकले थे
कैलनपुर गांव निवासी विजयपाल सिंह पुत्र रोहताश किसान थे। वह अपनी मां और पत्नी गीता के साथ रहते थे। उनके पास करीब 45 बीघा जमीन बताई गई है। बुधवार शाम करीब चार बजे वह ट्रैक्टर लेकर खेतों की जोताई करने के लिए घर से निकले थे। परिजनों को उम्मीद थी कि खेतों का काम पूरा करने के बाद वह घर लौट आएंगे। लेकिन शाम बीतने के बाद भी जब विजयपाल घर नहीं पहुंचे तो परिवार को चिंता होने लगी।
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पत्नी ने कई बार फोन किया, नहीं मिला जवाब
विजयपाल के देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उनकी पत्नी गीता ने फोन किया। हालांकि, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। पत्नी बार-बार फोन करती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। परिवार के लोग आसपास के रास्तों और खेतों की ओर उन्हें खोजने लगे। इसी दौरान गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर रामपुर नजराना जाने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा मिला। उसकी सीट पर विजयपाल का खून से लथपथ शव पड़ा था। शव मिलने की जानकारी से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

शरीर पर मिले गोलियों के दो निशान, जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलने पर चांदपुर थाना पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विजयपाल के शरीर पर गोलियों के दो निशान मिले हैं। पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वारदात को किसने और किस कारण अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या से जुड़े कारणों और आरोपियों के संबंध में आगे की जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।

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