बिजनौर: खेत की जोताई करने गए किसान की गोली मारकर हत्या, ट्रैक्टर की सीट पर मिला शव; शरीर पर मिले दो निशान

बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात खेतों की जोताई करने गए किसान विजयपाल सिंह (50) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैलनपुर गांव निवासी विजयपाल शाम को ट्रैक्टर लेकर खेतों पर गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। पत्नी के बार-बार फोन करने पर भी जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

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गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर रामपुर नजराना जाने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर की सीट पर उनका खून से लथपथ शव मिला। उनके शरीर पर गोलियों के दो निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।कैलनपुर गांव निवासी विजयपाल सिंह पुत्र रोहताश किसान थे। वह अपनी मां और पत्नी गीता के साथ रहते थे। उनके पास करीब 45 बीघा जमीन बताई गई है। बुधवार शाम करीब चार बजे वह ट्रैक्टर लेकर खेतों की जोताई करने के लिए घर से निकले थे। परिजनों को उम्मीद थी कि खेतों का काम पूरा करने के बाद वह घर लौट आएंगे। लेकिन शाम बीतने के बाद भी जब विजयपाल घर नहीं पहुंचे तो परिवार को चिंता होने लगी।