Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 22 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 22-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
02:12 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: मिशन शक्ति का पिटता रहा ढोल, महिला प्रधानों के इस्तीफों ने खोल दी पोलpolitical news और पढ़ें
02:10 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: भैंसा-बुग्गी दौड़ कराने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
02:09 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: मंदिर में दबे मिले दोनों दोस्तों के परिजनों का डीएनए टेस्ट करायाcrime news और पढ़ें
02:08 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: दो बाइकों की भिड़ंत में बिनौली के युवक की मौत, भाई घायलcrime news और पढ़ें
02:07 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: कोताना के किसान का हत्यारोपी मुठभेड़ में घायल, पत्नी भी गिरफ्तारcrime news और पढ़ें
02:06 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: कॉलेज में घुसकर छात्रों पर हमला, पुलिस पर पथराव
विज्ञापन
विज्ञापन
02:03 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: भैंसा-बुग्गी दौड़ कराई, 33 के खिलाफ प्राथमिकी दर्जcrime news और पढ़ें
02:02 AM, 22-Oct-2026
Baghpat News: सड़क हादसों में हेड कांस्टेबल और अग्निवीर के भाई की मौतcrime news और पढ़ें
01:26 AM, 22-Oct-2026
Muzaffarnagar News: जिले में 22 केंद्रों पर कड़ी निगरानी में होगी पीईटी परीक्षाThe PET examination will be held at 22 centres in the district under strict surveillance. और पढ़ें
01:24 AM, 22-Oct-2026