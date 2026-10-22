बिजनौर: रामलीला देखकर घर लौटी बहन, भाई का शव फंदे पर लटका देख पैरों तले खिसकी जमीन, घर में अकेला था कलवा

युवकों ने दीवार फांदकर खोला दरवाजा

इसी दौरान रामलीला देखकर लौट रहे कुछ युवकों को पुष्पा ने रोक लिया और मदद मांगी। युवकों ने दीवार फांदकर घर का दरवाजा खोला। इसके बाद पुष्पा घर के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसके भाई कलवा का शव दीवार में लगे हुक से कपड़े के सहारे फंदे पर लटका हुआ था।



घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार में भी शोक का माहौल बन गया। कलवा के घर में अकेले रहने और घटना के हालात को लेकर परिजन असमंजस में हैं।



पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।



फिलहाल परिजन कलवा की मौत को लेकर असमंजस में हैं। मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी।