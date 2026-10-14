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Bijnor: ‘अभी करो अर्जेंट, हम सबको परमानेंट’, धामपुर में आशा-संगिनियों की छठे दिन भी हड़ताल, 20 हजार रुपये वेतन की मांग
बिजनौर के धामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं, संगिनियों और महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने स्थायीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाई। उन्होंने ‘अभी करो अर्जेंट, हम सबको परमानेंट’ और ‘दो हजार में दम नहीं, 20 हजार से कम नहीं’ जैसे नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे करीब दो दशकों से विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त वेतन और स्थायी नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव से पहले मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने में रुचि, रूपा, कविता, सविता, ममता, रानी और गरिमा सहित कई महिलाएं शामिल रहीं।
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