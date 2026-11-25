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बिजनौर: धामपुर में गंगोत्री से पैदल देवघर जा रहे 22 कांवड़ियों का स्वागत, तीर्थ पुरोहितों का किया सम्मान
बिजनौर के धामपुर में बुधवार को गंगोत्री धाम से झारखंड के बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले 22 शिवभक्तों का स्वागत किया गया। गोमुख गंगोत्री समाज धाम झारखंड के तीर्थ पुरोहित कुलदीप खवाड़े के नेतृत्व में यात्रा 28 अक्तूबर को उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से शुरू हुई थी। बुधवार को यात्रा धामपुर पहुंची।
शिव शक्ति सेवा मंडल बुढलाड़ा पंजाब की धामपुर शाखा के संयोजक सुनील अग्रवाल पचरंगी के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने पंजाबी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में पुष्पवर्षा और माल्यार्पण कर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान दिनेश चंद्र अग्रवाल नवीन, पूर्व अध्यक्ष राजू गुप्ता, उदित बंसल, उदयराज सिंह, चंद्रपाल सिंह और वीरेंद्र आहूजा सहित अन्य लोगों ने तीर्थ पुरोहितों का सम्मान किया। यात्रा जनवरी में झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचेगी। रामबाबू परिहार ने श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम की धार्मिक मान्यता के बारे में भी बताया।
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