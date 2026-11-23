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ज्ञानपुर (भदोही)। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट कंसापुर में समाजवादी चिंतक लोकबंधु राज नारायण की जयंती मनाई गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला उपाध्यक्ष कल्लन यादव ने कहा कि लोकबंधु राज नारायण ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

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