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बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अमर उजाला की ओर से तनाव मुक्त परीक्षा कार्यशाला का आयोजन, VIDEO
आगामी दिनों में यूपी बोर्ड के साथ सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के दबाव को अभ्यर्थी किस तरह निपटे और अपने आपको किस तरह से तनाव मुक्त रखें। इसको लेकर अमर उजाला की मुहीम तनाव मुक्त परीक्षा के तहत शनिवार को गाेपीगंज के फूलबाग स्थित डोनिव पब्लिक स्कूल में तनाव मुक्त परीक्षा कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें 250 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएमओ डॉ. आरबी पाठक ने परीक्षार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और तनाव से बचने के टिप्स दिए।
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