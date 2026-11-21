सुरियावां थाना क्षेत्र के पट्टी बेजांव गांव के पास पहलवान वीर बाबा मंदिर के समीप शनिवार रात ट्रेन से गिरकर करीब 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार को रेलवे ट्रैक किनारे सरपत के झुंड के पास शव मिलने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

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