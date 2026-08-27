{"_id":"6a9035553812cef9410cab84","slug":"video-revenue-team-faces-stone-pelting-and-road-blockade-while-attempting-remove-encroachment-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम पर पथराव, चक्काजाम; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औराई तहसील क्षेत्र के लालानगर टोल प्लाजा के पास बृहस्पतिवार को सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम का विरोध हो गया। नाराज लोगों ने पत्थरबाजी भी किया। इस दौरान कुछ लोगों ने चक्काजाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। अतिरिक्त पुलिस बल के आने पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान शांतिभंग के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में ले लिया।

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