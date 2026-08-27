Bhadohi News: सर्पदंश की शिकार किशोरी की 12 दिन बाद मौत

विज्ञापन

मिश्रधाप गांव निवासी संजय प्रजापति ने बताया कि बेटी सरस्वती (12) बीते 14 अगस्त की रात दो बजे घर में चारपाई पर सोई हुई थी। इसी दौरान घर में छिपा विषैला सर्प ने चारपाई पर पहुंचकर सरस्वती को डस लिया। नींद खुलते ही किशोरी ने सांप को देखा और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर माता-पिता जग गए। सांप को एक डिब्बे में रखकर चिकित्सक को दिखाया।परिजन किशोरी को लेकर मिर्जापुर मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां 26 अगस्त की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।