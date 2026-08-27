Bhadohi News: सर्पदंश की शिकार किशोरी की 12 दिन बाद मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:30 AM IST
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थाना क्षेत्र के मिश्रधाप गांव में 12 दिन पहले सोते समय सर्पदंश से अचेत किशोरी की बुधवार की सुबह इलाज के दौरान भदोही के अस्पताल में मौत हो गई।
मिश्रधाप गांव निवासी संजय प्रजापति ने बताया कि बेटी सरस्वती (12) बीते 14 अगस्त की रात दो बजे घर में चारपाई पर सोई हुई थी। इसी दौरान घर में छिपा विषैला सर्प ने चारपाई पर पहुंचकर सरस्वती को डस लिया। नींद खुलते ही किशोरी ने सांप को देखा और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर माता-पिता जग गए। सांप को एक डिब्बे में रखकर चिकित्सक को दिखाया।
परिजन किशोरी को लेकर मिर्जापुर मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां 26 अगस्त की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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मिश्रधाप गांव निवासी संजय प्रजापति ने बताया कि बेटी सरस्वती (12) बीते 14 अगस्त की रात दो बजे घर में चारपाई पर सोई हुई थी। इसी दौरान घर में छिपा विषैला सर्प ने चारपाई पर पहुंचकर सरस्वती को डस लिया। नींद खुलते ही किशोरी ने सांप को देखा और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर माता-पिता जग गए। सांप को एक डिब्बे में रखकर चिकित्सक को दिखाया।
परिजन किशोरी को लेकर मिर्जापुर मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां 26 अगस्त की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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