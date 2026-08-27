राजस्व टीम पर पथराव: अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस, अतिरिक्त फोर्स आने पर हटवाया अवैध कब्जा; चक्काजाम

सूचना मिलते ही गोपीगंज कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडेय अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर सड़क से जाम हटवाया और यातायात सुचारु कराया। इसके बाद पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के बीच प्रशासनिक टीम ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई पूरी की।



पुलिस ने पथराव और विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में आधा दर्जन से अधिक महिला-पुरुषों को हिरासत में लिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि छह से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।