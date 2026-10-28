{"_id":"6ae1c8b73f465783c2045cfb","slug":"video-youth-dies-after-pickaxe-handle-attack-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: कुदाल के पासे से हमले में घायल युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के थाल्हापार गांव के पास कुदाल के पासे और लाठी-डंडों से हमले में घायल 38 वर्षीय जन्मेजय की मौत हो गई। मंगलवार देर रात लखनऊ ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार सुबह बनकटी-अहरा मार्ग पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

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