बस्ती: कुदाल के पासे से हमले में घायल युवक की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ढाई घंटे जाम रहा मार्ग

लालगंज थाना क्षेत्र के थाल्हापार गांव के पास कुदाल के पासे और लाठी-डंडों से हमला कर घायल किए गए 38 वर्षीय जन्मेजय की मौत हो गई। मंगलवार देर रात लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बनकटी-अहरा मार्ग पर बांस-लकड़ियां रखकर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों के आश्वासन पर करीब ढाई घंटे बाद जाम खुला।

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