बस्ती: रेलवे स्टेशन की पार्किंग छोटी मिलने पर जीएम ने जताई चिंता

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अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार हो रहे बस्ती रेलवे स्टेशन का बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने निरीक्षण किया। पार्किंग की जगह यात्रियों और वाहनों की बढ़ती संख्या के लिहाज से कम मिलने पर उन्होंने चिंता जताई और व्यवस्था नए सिरे से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए छह मीटर चौड़े नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू कराने को कहा। स्टेशन की मुख्य इमारत तैयार है, बारिश के बाद फिनिशिंग का काम कराया जाएगा।

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