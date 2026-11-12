{"_id":"6af5ce44f50007e8a10649bb","slug":"video-railway-gm-raises-concern-over-inadequate-parking-space-at-railway-station-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: रेलवे स्टेशन की पार्किंग छोटी मिलने पर जीएम ने जताई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बस्ती: रेलवे स्टेशन की पार्किंग छोटी मिलने पर जीएम ने जताई चिंता
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार हो रहे बस्ती रेलवे स्टेशन का बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने निरीक्षण किया। पार्किंग की जगह यात्रियों और वाहनों की बढ़ती संख्या के लिहाज से कम मिलने पर उन्होंने चिंता जताई और व्यवस्था नए सिरे से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए छह मीटर चौड़े नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू कराने को कहा। स्टेशन की मुख्य इमारत तैयार है, बारिश के बाद फिनिशिंग का काम कराया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।