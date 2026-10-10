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बस्ती में बाढ़ का कहर: बारहछत्तर धाम के रास्ते पर दो फीट से अधिक पानी

अनुराग रंजन

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:25 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:25 PM IST







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बस्ती के भानपुर तहसील क्षेत्र में कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का असर तेज हो गया है। अजगैवा जंगल स्थित बारहछत्तर धाम के रास्ते पर दो फीट से अधिक पानी भरने से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। ... और पढ़ें

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