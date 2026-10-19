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बस्ती: दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ी, शाम होते ही पंडालों में उमड़े श्रद्धालु

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:28 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:28 PM IST







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बस्ती शहर में दुर्गा पूजा समारोह भव्यता की ओर बढ़ रहा है। नवरात्र की नवमी से ही दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। शाम ढलते ही गांधीनगर मार्ग समेत प्रमुख बाजारों में चहल-पहल तेज हो जा रही है। पक्के, कंपनीबाग और अस्पताल चौराहे पर जाम की स्थिति बन रही है। ... और पढ़ें

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