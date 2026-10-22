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बस्ती: कुआनों-मनवर संगम तट पर हुआ रावण के पुतले का दहन, जुटे श्रद्धालु

अनुराग रंजन

Updated Thu, 22 Oct 2026 02:26 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 02:26 PM IST







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लालगंज बाजार के कुआनों-मनवर संगम तट पर रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पुतला दहन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल रहा। ... और पढ़ें

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