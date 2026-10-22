बस्ती में हादसा: अनियंत्रित कार ने दो बाइकों को रौंदा, मकान की दीवार तोड़कर पलटी; चार लोग घायल

बस्ती नगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बसहवा गांव के पास गुरुवार देर रात करीब एक बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। बस्ती से अयोध्या की ओर जा रही एक अनियंत्रित कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सीधे अरुण गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामनारायण गुप्ता के मकान की दीवार तोड़ते हुए पलट गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए।

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