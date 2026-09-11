वीडियो: बरेली में यूनाइटेड फोरम का जबरदस्त प्रदर्शन, हड़ताल पर रहे बैंक कर्मी

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बरेली में देशव्यापी हड़ताल के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सिविल लाइंस स्थित इंडियन बैंक के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बैंककर्मियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में महिला बैंककर्मियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने, पीएलआई की विसंगतियां दूर करने, द्विपक्षीय समझौते की भावना का सम्मान करने, पेंशन अपडेशन, पुरानी पेंशन बहाली, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने तथा बेहतर ग्राहक सेवा के लिए बैंकों में पर्याप्त भर्ती करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

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