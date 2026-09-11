हड़ताल का असर: बैंकों में पड़े ताले, बरेली में कारोबारियों के पास अटकी करोड़ों की नकदी, दो दिन और होगी दिक्कत

यूनाइटेड फोरम ने किया प्रदर्शन

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सिविल लाइंस स्थित इंडियन बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। यूनाइटेड फोरम के जिला संयोजक नवींद्र कुमार ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर 28, 29, 30 सितंबर को हड़ताल, 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।



मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह, पीएलआई विसंगति दूर करने, द्विपक्षीय समझौते की भावना का सम्मान करने, पेंशन अपडेशन, पुरानी पेंशन बहाली, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने, बेहतर ग्राहक सेवा के लिए बैंकों में पर्याप्त भर्ती की मांग की। यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष पीके माहेश्वरी का कहना था कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर समस्या समाधान करना चाहिए। यहां फोरम के उपाध्यक्ष ओपी बढ़ेरा, संतोष तिवारी, महिला प्रकोष्ठ की रश्मि शर्मा, इंडियन बैंक के अधिकारी संघ के नेता अश्विन आर्य, जिला मंत्री संजीव मेहरोत्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।