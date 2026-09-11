गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: स्लीपर बस पलटी, 19 घायल, चालक को झपकी आने से डिवाइडर से टकराई बस

पुलिस के मुताबिक, डबल डेकर बस दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी। शुक्रवार तड़के करीब साढ़े 3 बजे कुंवरगांव थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 177.2 किलोमीटर के पास चालक को अचानक झपकी आ गई। इससे बस अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और इसके बाद पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 25 यात्री सवार बताए गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कुंवरगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर राहत कार्य शुरू कराते हुए घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी वजीरगंज और जिला अस्पताल भिजवाया।