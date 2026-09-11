बरेली: पत्रकार और मत्स्य निरीक्षक बनकर लाखों रुपये वसूले, छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

बरेली जिले में मत्स्य विभाग के लिए फर्जी मत्स्य निरीक्षक सिर दर्द बन गए हैं। आए दिन विभाग तक प्रतिबंधित मछली की बिक्री के नाम पर लाखों की अवैध वसूली की शिकायतें विभाग तक पहुंच रहीं थीं। इसी बीच भोजीपुरा और देवरनिया में मत्स्य पालकों से पत्रकार व मत्स्य निरीक्षक बनकर ठगी की गई। मत्स्य पालकों ने गिरोह के एक सदस्य को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं मत्स्य विभाग भी मत्स्य पालकों से जानकारी कर इस प्रकार की वसूली का खेल रोकने की योजना बना रहा है।

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भोजीपुरा निवासी सालिम ने बताया कि नौ सितंबर को उसे एक फोन कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को मत्स्य निरीक्षक बताया। शुक्रवार को चार लोग एक कार से उसके तालाब पर पहुंचे। उन्होंने तालाब के फोटो खींचे और सालिम को धमकाकर 70,000 रुपये हड़प लिए। यही गिरोह देवरनिया के भूला भुलनिया गांव में प्यारेलाल के तालाब पर भी गया। वहां भी उन्होंने खुद को पत्रकार व मत्स्य निरीक्षक बताकर डराया धमकाया। प्यारेलाल से छह सितंबर को भी 13,000 रुपये हड़पे गए थे। शुक्रवार को मत्स्य पालकों ने एक आरोपी को भोजीपुरा से देवरनिया इलाके में पकड़ा और उसे भोजीपुरा पुलिस को सौंपा। विज्ञापन



सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि सालिम की तहरीर पर भोजीपुरा के घंघोरा घंघोरी के साजिद, इज्जतनगर के कर्मपुर चौधरी के रिजवान, बाकरगंज के आजम, कासगंज के बसंत शर्मा के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। प्यारेलाल की तहरीर पर देवरनिया पुलिस ने कर्मपुर चौधरी निवासी आजम और अरविंद (पता अज्ञात) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। देवरनिया पुलिस ने आजम को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। भोजीपुरा निवासी सालिम ने बताया कि नौ सितंबर को उसे एक फोन कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को मत्स्य निरीक्षक बताया। शुक्रवार को चार लोग एक कार से उसके तालाब पर पहुंचे। उन्होंने तालाब के फोटो खींचे और सालिम को धमकाकर 70,000 रुपये हड़प लिए। यही गिरोह देवरनिया के भूला भुलनिया गांव में प्यारेलाल के तालाब पर भी गया। वहां भी उन्होंने खुद को पत्रकार व मत्स्य निरीक्षक बताकर डराया धमकाया। प्यारेलाल से छह सितंबर को भी 13,000 रुपये हड़पे गए थे। शुक्रवार को मत्स्य पालकों ने एक आरोपी को भोजीपुरा से देवरनिया इलाके में पकड़ा और उसे भोजीपुरा पुलिस को सौंपा।सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि सालिम की तहरीर पर भोजीपुरा के घंघोरा घंघोरी के साजिद, इज्जतनगर के कर्मपुर चौधरी के रिजवान, बाकरगंज के आजम, कासगंज के बसंत शर्मा के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। प्यारेलाल की तहरीर पर देवरनिया पुलिस ने कर्मपुर चौधरी निवासी आजम और अरविंद (पता अज्ञात) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। देवरनिया पुलिस ने आजम को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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